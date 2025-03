Truffa ai danni della moglie di Enrico Vanzina: finti carabinieri le rubano i gioielli

La vicenda risale a venerdì scorso quando la donna, che era in casa con il domestico, ha ricevuto una telefonata da un sedicente carabinieri, che le chiedeva di presentarsi al comando perché un veicolo della famiglia era stato coinvolto in un incidente. A recarsi in caserma però non è stata la Burger bensì il domestico, che ha lasciato così la moglie di Enrico Vanzina sola in casa. Lo stesso finto agente l'ha poi nuovamente contattata per informarla, che un collega si sarebbe presentato nella sua abitazione.

Una volta in casa il militare avrebbe convinto la signora Vanzina, che fosse necessario saldare subito il danno provocato nell'incidente dall'auto di famiglia. Federica Burger avrebbe così aperto la cassaforte e l'uomo si sarebbe impossessato di diamanti e gioielli per un valore che non è ancora stato reso noto.