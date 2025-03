Gb, furto del water d'oro di Cattelan: condannati due uomini

L'opera di Cattelan - realizzata in oro massiccio da 18 carati come altre copie identiche in giro per il mondo e ribattezzata provocatoriamente "America" - aveva un valore stimato in 5 milioni di euro. Ma è stata normalmente utilizzata come una toilette fino al furto e quindi alla sua scomparsa. Secondo gli inquirenti il water era stato smontato o fuso per poter vendere più facilmente l'oro.