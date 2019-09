Gb, rubato il wc d'oro di Cattelan: era installato nella prima residenza di Churchill

Blenheim Palace è noto per aver dato i natali all'ex capo del governo Winston Churchill. L'opera era stata installata giovedì 12 settembre nella residenza britannica in occasione della prima mostra personale dell'artista italiano in Gran Bretagna da oltre vent'anni. Il furto è stato segnalato alle forze dell'ordine nelle prime ore del mattino di sabato 14 settembre. "L'opera d'arte non è stata recuperata in questo momento, ma stiamo conducendo un'indagine approfondita per trovarla e consegnare i responsabili alla giustizia", ha dichiarato l'ispettore di polizia Jess Milne. Secondo le prime indagini, per il colpo sarebbero stati utilizzati due veicoli. Il palazzo è rimasto chiuso per metà giornata.