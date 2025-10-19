Prete sventa un suicidio in diretta su TikTok: "Mostrava la corda per impiccarsi, ho chiamato i carabinieri"

Tutto è avvenuto durante una live del gruppo "Amici per caso", una comunità virtuale nata per supportare ragazzi in difficoltà. "È entrato questo uomo di 47 anni che piangeva disperato. Non ce la faceva più, diceva di aver mandato via la sua compagna e se ne era pentito. Indicava una corda, quella che intendeva usare per compiere il gesto estremo", ha raccontato il sacerdote al Corriere della Sera. A quel punto, l'organizzatrice della live ha silenziato tutti gli altri partecipanti, con padre Puliatti che ha tentato di rassicurare il 47enne. "Mi sono disconnesso con una scusa e ho contattato i carabinieri di San Cesareo", ha detto il sacerdote.