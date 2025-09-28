Logo Tgcom24
Detenuto di 21 anni si toglie la vita nel carcere di Pavia

28 Set 2025 - 10:40
© Ansa

Un detenuto di 21 anni, di origine nordafricana, si è tolto la vita nel carcere di Torre del Gallo a Pavia. È il 14esimo suicidio nella struttura dal 2021 a oggi. A darne notizia il quotidiano La Provincia Pavese. Il giovane era entrato in carcere da pochi giorni. Secondo quanto si è appreso, soffriva di problemi psicologici: per questo motivo la direzione lo aveva inserito in una sezione con detenuti in condizioni di fragilità. Il ragazzo avrebbe approfittato di un momento di bassa sorveglianza per strangolarsi con le lenzuola. Quando gli agenti di polizia penitenziaria si sono accorti di quanto era successo, lo hanno subito soccorso e il giovane è stato trasportato in ambulanza al Policlinico San Matteo, dove è morto poco dopo il ricovero.

