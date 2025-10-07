Omicidio Pinna, in ospedale l'imprenditore Ragnedda: potrebbe aver tentato il suicidio

Il suo legale difensore, Luca Montella, che avrebbe dovuto incontrarlo oggi in cella, non ha dato conferme su quanto accaduto, ma incontrerà il 41enne al più presto in ospedale. Secondo alcune indiscrezioni, l'uomo è stato trovato nella notte in stato di agitazione nella sua cella, seduto in terra e con escoriazioni al collo. Subito si è pensato a gesti autolesionistici, forse un tentato suicidio. La struttura di Sassari dove è stato portato è infatti specializzata nel trattamento di pazienti critici da stabilizzare.