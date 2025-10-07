Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
IN CELLA DOPO LA CONFESSIONE

Omicidio Pinna, in ospedale l'imprenditore Ragnedda: potrebbe aver tentato il suicidio

Il 41enne trasferito in Psichiatria a Sassari. Nessuna conferma dal suo legale, che aveva un appuntamento con lui in carcere. L'avvocato intende avere un colloquio con il 41enne al più presto

07 Ott 2025 - 13:02
© Ansa

© Ansa

È stato portato nella notte in ospedale dal carcere di Bancali a Sassari, dove è rinchiuso dopo aver confessato di aver ucciso Cinzia Pinna, 33 enne di Castelsardo, ammazzata nel casolare della tenuta Concaentosa tra Palau e Arzachena: Emanuele Ragnedda, il reo confesso 41enne imprenditore del vino, si trova nella struttura del servizio psichiatrico diagnosi e cura della Asl di Sassari, nell'ospedale Santissima Annunziata, dove sarebbe stato trasferito, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Ansa, "a seguito di alcuni gesti autolesionisti e di un possibile tentativo di suicidio".

Leggi anche

Omicidio Cinzia Pinna, la mamma del presunto assassino: "Se ha sbagliato deve pagare"

Femminicidio in Gallura, Cinzia Pinna uccisa con un colpo di pistola al volto | Indagata la compagna dell'imprenditore fermato

Trovato in cella con escoriazioni al collo

 Il suo legale difensore, Luca Montella, che avrebbe dovuto incontrarlo oggi in cella, non ha dato conferme su quanto accaduto, ma incontrerà il 41enne al più presto in ospedale. Secondo alcune indiscrezioni, l'uomo è stato trovato nella notte in stato di agitazione nella sua cella, seduto in terra e con escoriazioni al collo. Subito si è pensato a gesti autolesionistici, forse un tentato suicidio. La struttura di Sassari dove è stato portato è infatti specializzata nel trattamento di pazienti critici da stabilizzare.

Il delitto nel casolare tra Palau e Arzachena

 Continuano intanto le indagini per ricostruire quanto avvenuto nella vasta tenuta Concaentosa tra Palau e Arzachena, di proprietà di Ragnedda, la notte tra l'11 e il 12 settembre scorso, quando a Palau si persero le tracce della giovane. La donna era stata vista l'ultima volta fuori da un locale mentre saliva in auto con l'uomo che l'avrebbe uccisa.

Nei prossimi giorni altri rilievi del Ris

 Erano subito scattate le ricerche, andate avanti per 12 giorni, fino alla confessione dell'imprenditore di Arzachena e al ritrovamento del cadavere nella tenuta. Secondo le indagini l'uomo avrebbe avuto l'intenzione di gettare il corpo di Cinzia Pinna in mare, forse dalla scogliera di Capo Ferro, a Porto Cervo. Previsti, mercoledì e giovedì, ulteriori rilievi da parte degli specialisti dei Ris di Cagliari nella tenuta in cui la donna è stata uccisa.

Leggi anche

Caso Cinzia Pinna, noto imprenditore del vino fermato mentre tenta la fuga: ha confessato l'omicidio in caserma

Omicidio Cinzia Pinna, Ragnedda al gip: "Ho fatto la scelta sbagliata"

pinna
omicidio

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri