Cronaca
A SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Ascoli Piceno, 80enne uccide la compagna e si suicida

16 Ott 2025 - 23:49
© Ansa

Avrebbe prima ucciso la compagna con un colpo di pistola e poi si sarebbe tolto la vita utilizzando la stessa arma. La tragedia è avvenuta a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. La vittima è Vanda Venditti, 80 anni, colpita alcuni mesi fa da un grave ictus che l'aveva resa invalida e non autosufficiente: era stata dimessa temporaneamente dalla clinica in cui era ricoverata per trascorrere alcune ore a casa insieme al compagno, Mario Cutella, anche lui 80enne. Sono stati proprio i sanitari della struttura, tornati per riaccompagnarla in clinica, a trovare i due corpi senza vita. Sul caso indagano i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

