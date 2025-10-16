Ascoli Piceno, 80enne uccide la compagna e si suicida

Avrebbe prima ucciso la compagna con un colpo di pistola e poi si sarebbe tolto la vita utilizzando la stessa arma. La tragedia è avvenuta a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. La vittima è Vanda Venditti, 80 anni, colpita alcuni mesi fa da un grave ictus che l'aveva resa invalida e non autosufficiente: era stata dimessa temporaneamente dalla clinica in cui era ricoverata per trascorrere alcune ore a casa insieme al compagno, Mario Cutella, anche lui 80enne. Sono stati proprio i sanitari della struttura, tornati per riaccompagnarla in clinica, a trovare i due corpi senza vita. Sul caso indagano i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.