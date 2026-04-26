Il corteo della manifestazione, aperto da tre corone d'alloro, una lunga bandiera tricolore di una quindicina di metri e dei labari di varie associazioni - tra le quali gli arditi e i reduci combattenti della Rrsi - è partito da Piazza Sant'Antonio e ha poi raggiunto il cimitero di San Cassiano, dove si trova la cripta Mussolini. Qui, ad attenderlo, le sorelle Orsola e Vittoria Mussolini. Orsola ha preso la parola e dopo aver ringraziato l'organizzatrice Angela di Marcello, tutte le associazioni intervenute, le forze dell'ordine e il servizio d'ordine privato che "da cinque anni permette la riapertura della cripta Mussolini", ha ricordato come il territorio della Rsi, che "non aveva dichiarato guerra a nessuno" era sottoposto nel 1944 a intensi e tragici bombardamenti.

