All'incontro in prefettura hanno partecipato, oltre al prefetto Rinaldo Argentieri, anche il questore, i comandanti provinciali dei carabinieri, dei vigili del fuoco e della guardia di finanza e il sindaco di Predappio. Nell'ordinanza, oltre a bloccare il convegno per questioni di sicurezza, hanno specificato che le attività organizzate da Forza Nuova "non erano supportate da alcuna documentazione, pure obbligatoria nei riguardi della pubblica amministrazione" che descrivesse gli eventi previsti. E, in particolare, che attestasse "la sussistenza di tutti i requisiti di sicurezza prescritti dalla legge". Con il primo cittadino è stata dunque concordata un'ordinanza contingibile e urgente "per prevenire gravi pericoli per l'incolumità pubblica".