Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Camicie nere in corteo

Marcia su Roma, oltre mille al raduno di Predappio: tornano i saluti romani

26 Ott 2025 - 12:40
© Ansa

© Ansa

Oltre mille manifestanti, 700 per la Questura, hanno preso parte alla camminata dalla piazza di Predappio - il paese natale di Benito Mussolini sulla collina forlivese - al cimitero di San Cassiano per la commemorazione della Marcia su Roma. Davanti alla cripta del Duce sono tornati, dopo anni, i saluti romani. Nonostante l'invito, anche odierno, della famiglia Mussolini a mettere la mano sul cuore, alcune decine di manifestanti hanno alzato il braccio teso dopo il rito del "presente". Al raduno consueto, organizzato dalle pronipoti del Duce, quest'anno si è aggiunta Forza Nuova, col leader Roberto Fiore.

predappio
marcia su roma