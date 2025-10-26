Marcia su Roma, oltre mille al raduno di Predappio: tornano i saluti romani

Oltre mille manifestanti, 700 per la Questura, hanno preso parte alla camminata dalla piazza di Predappio - il paese natale di Benito Mussolini sulla collina forlivese - al cimitero di San Cassiano per la commemorazione della Marcia su Roma. Davanti alla cripta del Duce sono tornati, dopo anni, i saluti romani. Nonostante l'invito, anche odierno, della famiglia Mussolini a mettere la mano sul cuore, alcune decine di manifestanti hanno alzato il braccio teso dopo il rito del "presente". Al raduno consueto, organizzato dalle pronipoti del Duce, quest'anno si è aggiunta Forza Nuova, col leader Roberto Fiore.