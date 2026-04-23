"Nel ricordare il sacrificio di quanti hanno combattuto per restituirci la libertà, ribadiamo l'impegno della Repubblica italiana in favore della pace, del rispetto dei diritti umani e della costruzione di società nazionali e internazionali più giuste e solidali". Sono queste le parole con cui il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto al Quirinale alcuni esponenti delle Associazioni combattentistiche e d'Arma in occasione dell'81esimo anniversario della Liberazione dell'Italia. Il capo di Stato ha poi tracciato un parallelismo tra il passato e il drammatico presente: "Il prevalere della legge imposta da chi si ritenga provvisoriamente più forte è destinata a seminare lutti e distruzioni, aprendo a una condizione di conflitti permanenti, di barbarie nella vita internazionale". Ha poi concluso con il grido: "Viva la Liberazione. Viva la Repubblica".