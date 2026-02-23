Mussolini, ritrovati appunti manoscritti sull'incontro con Hitler al castello di Klessheim

I fogli manoscritti, messi in vendita da un privato cittadino attraverso una casa d’aste torinese, sono stati scovati dai carabinieri del nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Torino grazie alla segnalazione alla soprintendenza archivistica e bibliografica, fatta per richiedere il rilascio dell’attestato di libera circolazione che è necessario per l’eventuale esportazione all’estero. La stessa soprintendenza ha evidenziato come gli appunti contengano argomenti di particolare importanza storica: “Forze armate”, “Politica” ed “Economia e lavoro” sono le tre voci sotto le quali sono raggruppati i diversi argomenti. Fogli privi di data, è vero, ma il contenuto corrisponde in molti punti con i temi trattati da Mussolini e dal suo ristretto gruppo di collaboratori durante l’incontro con Adolf Hitler. Proprio la specificità del documento, redatto dall'allora capo di governo della Repubblica sociale italiana e che riguarda le relazioni con un Paese straniero, fa sì che i fogli siano considerati "eccezionale patrimonio storico appartenente allo Stato italiano", come si legge in una nota dei Carabinieri. È probabile, secondo le forze dell'ordine, che i documenti siano stati collocati sul mercato antiquario da tempo, verosimilmente da quando l’archivio personale di Mussolini e gli archivi di molti organi della Rsi scomparvero nel concitato epilogo bellico dell’aprile 1945.