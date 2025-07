Pompei, restituiti frammenti di intonaco rubati 50 anni fa | Paura della "maledizione"?

Torna anche un mosaico - Ma Paul, "per conto" dello zio Bob, non è l'ultimo in ordine di tempo ad aver riconsegnato a Pompei alcuni pezzi del suo sito archeologico. Martedì 15 luglio, infatti, è stato riconsegnato al Parco archeologico, grazie ai Carabinieri del Comando Tutela patrimonio culturale, un mosaico di epoca romana raffigurante una coppia di amanti che un capitano della Wehrmacht donò a un cittadino tedesco. L'opera è stata rimpatriata dalla Germania a mezzo di spedizione diplomatica predisposta dal Consolato generale d'Italia a Stoccarda. Il mosaico era stato donato a un cittadino tedesco da un capitano della Wehrmacht, addetto alla catena dei rifornimenti militari in Italia durante la Seconda guerra mondiale, ed è stato restituito dagli eredi al Nucleo Tpc di Roma.