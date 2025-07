Reggio Emilia, bimbo trova soldi per strada e li dona alla Caritas: "Un segno che ci dà fiducia nel futuro"

In un mondo spesso segnato da egoismo, un bambino di Casina, in provincia di Reggio Emilia, ha dato una lezione di generosità. Passeggiando con la mamma, ha trovato per terra una somma di denaro e ha deciso di donarla a chi ne ha più bisogno, rinunciando a qualsiasi capriccio personale. Il ritrovamento è avvenuto pochi giorni fa, vicino a Reggio Emilia. “Mamma e figlio hanno trovato dei soldi in terra”, spiega Manuela Bernardi, referente del Centro di Ascolto Caritas di Casina. La mamma ha suggerito al figlio di destinare la somma a chi vive in difficoltà. Il bambino non ci ha pensato due volte: ha scelto di consegnare il denaro alla Caritas di Casina, rinunciando alla possibilità di acquistare un giocattolo o “parecchi gelati”.