Milano, ladro restituisce quattro orologi da 600mila al turista derubato: "Sono patacche"

La denuncia presentata dal turista americano, derubato del suo zaino mentre faceva il check in in un hotel cinque stelle di Milano, era dettagliata: 4 orologi dal valore complessivo di 600mila euro, airpod, portafogli, carte di credito, 600 dollari e 300 euro in contanti. Un bel danno, dunque. Ma, 24 ore dopo il furto, il colpo di scena. Il ladro restituisce lo zaino con il suo contenuto, riportandolo al mittente e accompagnandolo con un biglietto che gela tutti, malcapitato compreso: "Tieniteli, sono falsi e non c'erano soldi". Qual è, dunque, la verità? A svolgere le indagini la polizia locale, che aveva già fermato il palo ed è alle calcagna di un sospetto, identificato grazie alle telecamere di sorveglianza e già noto alle forze dell'ordine.