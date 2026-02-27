Como, ex Br a processo per aver danneggiato la teca con la foto di Mussolini

"Ha tolto i fiori in omaggio a Benito Mussolini il giorno del 28, pensate un po' - ha detto l'avvocato di Bellosi, Davide Steccanella nel primo giorno di udienza in Tribunale. Il vero scempio è che ci sia ancora quella struttura che inneggia a un dittatore ed è ancora più uno scempio che vengano messi dei fiori. Quindi, un grande gesto di antifascismo, questo ha fatto Bellosi e credo dovremmo farlo tutti" - ha aggiunto il legale.