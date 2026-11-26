L'uomo, 25enne di nazionalità italiana, avrebbe raggiunto il viadotto autostradale Lora e poi avrebbe incendiato la sua auto: secondo quanto appreso si sarebbe dato fuoco a sua volta e si sarebbe gettato nel vuoto. Sul viadotto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia stradale, e personale di Autostrade. Non è chiaro chi abbia dato l'allarme. Sotto il ponte è stato poi rinvenuta la salma dell'uomo. A seguito dell'accaduto il tratto autostradale tra il bivio con la A1 Direttissima e Aglio, in direzione Bologna, è stato chiuso. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire la vicenda.