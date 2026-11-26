Pistoia, uccide compagna poi si getta da viadotto: è lo stesso cavalcavia di Lorena Isceri
Prima di lanciarsi dal ponte, l'uomo si sarebbe dato fuoco. Il femminicidio a poche ore di distanza dalla giornata internazionale contro la violenza sulle donne
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Femminicidio a Ponte Buggianese nel Pistoiese: un uomo avrebbe ucciso la sua compagna 24enne, di origine romena, in casa e poi avrebbe raggiunto l'A1 e si sarebbe tolto la vita gettandosi dal viadotto Lora dell'A1 a Barberino del Mugello (Firenze). Si tratta dello stesso ponte dove avvenne il femminicidio di Lorena Isceri il 3 settembre scorso, quando la donna fu gettata nel vuoto dal suo ex, Federico Vella, che poi si tolse la vita lanciandosi a sua volta dal ponte. La tragedia arriva il giorno dopo il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne.
Cosa è accaduto
L'uomo, 25enne di nazionalità italiana, avrebbe raggiunto il viadotto autostradale Lora e poi avrebbe incendiato la sua auto: secondo quanto appreso si sarebbe dato fuoco a sua volta e si sarebbe gettato nel vuoto. Sul viadotto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia stradale, e personale di Autostrade. Non è chiaro chi abbia dato l'allarme. Sotto il ponte è stato poi rinvenuta la salma dell'uomo. A seguito dell'accaduto il tratto autostradale tra il bivio con la A1 Direttissima e Aglio, in direzione Bologna, è stato chiuso. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire la vicenda.