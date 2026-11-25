Violenza, Mattarella: "Uscirne è possibile, ma non dipende solo dal coraggio delle donne"
Interviene anche la premier Meloni: "A chi sta affrontando una battaglia voglio dire una cosa: non siete sole, lo Stato c'è"
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In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha mandato un messaggio. Tanti i temi toccati, dal punto sulla giustizia alle cause dietro i frequenti episodi. Però, Mattarella ha anche espresso speranza: "Uscire è possibile, ma il compito riguarda l'intera società".
"Disuguaglianze e stereotipi basati sulla sopraffazione"
Uno dei punti chiave del messaggio di Mattarella è l'esplorazione delle cause che si nascondono dietro alla violenza sulle donne: "La violenza contro le donne è fenomeno che ha caratterizzato e caratterizza passaggi oscuri della storia dell'umanità. Nelle società contemporanee si presenta alimentata da disuguaglianze, stereotipi fondati sulla sopraffazione. Le donne devono essere in condizione di poter rivendicare i loro diritti e le istituzioni devono garantire protezione e accompagnamento, affinché possano intraprendere percorsi di autonomia e riprendere in mano la propria vita. Dobbiamo garantire giustizia a chi subisce violenza e fare in modo che chi la commette risponda delle proprie azioni", ha spiegato.
La speranza e l'appello al lavoro di squadra
Non è mancato un tocco positivo all'interno del messaggio di Mattarella: "È fondamentale agire sulle cause culturali e sociali della violenza, partendo dall'educazione: famiglia, scuola e mondo del lavoro hanno un ruolo decisivo nel promuovere relazioni fondate sulla libertà e sulla reciprocità. Uscire dalla violenza è possibile, ed è un compito che riguarda l'intera società: non può dipendere soltanto dal coraggio di una donna".
"La libertà un diritto che dobbiamo difendere ogni giorno"
Dopo quelle di Mattarella arrivano anche le dichiarazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni: "Il 25 novembre ci richiama a una responsabilità precisa: contrastare la violenza contro le donne e fare in modo che nessuna vittima resti sola. Dietro ogni caso di cronaca ci sono storie di sopraffazione, minacce e paura, ed è per questo che la sensibilizzazione, pur fondamentale, da sola non basta: deve accompagnarsi a scelte concrete".
Il messaggio di Meloni è proseguito con queste parole: "Sappiamo che la strada è ancora lunga, e continueremo a percorrerla con la stessa determinazione, perché ogni donna deve poter decidere della propria vita senza paura, senza ricatti e senza chiedere il permesso a nessuno. La libertà non è una concessione, ma un diritto che abbiamo il dovere di difendere ogni giorno. E a tutte le donne che stanno affrontando questa battaglia voglio dire una cosa: non siete sole. Lo Stato c'è".
Istat: "Una donna su tre ha subito almeno una violenza nella vita"
"Sono circa 7 milioni le donne tra i 16 e i 75 anni che hanno subìto almeno una violenza fisica o sessuale nel corso della vita, il 31,5% del totale". È quanto emerge dal report Istat diffuso mercoledì "La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia". In particolare, si legge che il 18,9% (circa 4 milioni e 189mila donne) ha subito una violenza fisica, mentre il 22,8% ha subìto almeno una forma di violenza sessuale.