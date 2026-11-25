Il messaggio di Meloni è proseguito con queste parole: "Sappiamo che la strada è ancora lunga, e continueremo a percorrerla con la stessa determinazione, perché ogni donna deve poter decidere della propria vita senza paura, senza ricatti e senza chiedere il permesso a nessuno. La libertà non è una concessione, ma un diritto che abbiamo il dovere di difendere ogni giorno. E a tutte le donne che stanno affrontando questa battaglia voglio dire una cosa: non siete sole. Lo Stato c'è".