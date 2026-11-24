In Francia Gisèle Pelicot è pronta a portare in tribunale la casa editrice Éditions Tinbad, accusata di aver utilizzato e diffuso sue fotografie intime per promuovere un libro dedicato alla sua storia. Alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, lei, diventata un simbolo della lotta proprio contro la violenza sessuale dopo il processo per gli stupri di Mazan, contesta anche il contenuto del libro. "Ho lottato per riconquistare la mia dignità e la mia libertà. Non permetterò a nessuno di portarmele via", ha dichiarato a Bfmtv.
"Mi rifiuto che la mia intimità diventi uno strumento pubblicitario"
Al centro della vicenda ci sono alcune fotografie intime di Gisèle Pelicot, inviate dalla casa editrice a diversi organi di informazione nell'ambito della promozione di "Emprises", scritto da Sabine Prokhoris. Secondo quanto riportato dai media francesi, si tratta di immagini scattate dall'ex marito Dominique Pelicot durante gli anni degli abusi e successivamente entrate nel materiale probatorio del processo. La loro diffusione ha provocato la dura reazione della donna, che ha denunciato una nuova forma di violenza nei suoi confronti. "Sono profondamente sconvolta dal fatto che immagini della sfera più intima della mia vita vengano esibite e strumentalizzate a scopo commerciale", ha dichiarato a Bfmtv. Poi ha aggiunto: "Mi rifiuto che la mia intimità diventi uno strumento pubblicitario". A intervenire sulla questione è stato anche Christophe Bigot, legale di Pelicot, che ha confermato di aver visionato le fotografie. Le immagini mostrerebbero la donna da sola, senza la presenza degli uomini condannati per gli stupri e le aggressioni sessuali commessi mentre lei era priva di sensi a causa delle sostanze somministrate dal marito.
Il libro e le accuse sulla presunta complicità
Le contestazioni di Gisèle Pelicot, però, non riguardano soltanto l'utilizzo delle fotografie. La donna intende agire legalmente anche contro il contenuto, che descriverebbe episodi di violenza sessuale ai suoi danni proponendo una ricostruzione della sua vita che considera inaccettabile. "Mi rifiuto, soprattutto, che qualcuno riscriva la mia storia insinuando una mia complicità in ciò che ho subito", ha affermato. "Oggi mi sento ancora una volta umiliata, esposta e ferita. Come se il processo non fosse già stato abbastanza duro", ha aggiunto.
Le scuse della casa editrice e il caso Mazan
Dopo le polemiche, Éditions Tinbad ha riconosciuto sul proprio sito che le modalità di promozione del libro sono state "inopportune e inadatte", presentando le proprie scuse a Gisèle Pelicot e all'autrice Sabine Prokhoris. La casa editrice ha inoltre annunciato che non stamperà altre copie oltre alle 280 già consegnate al distributore e che interromperà ogni attività promozionale. Tutto il caso di Gisèle Pelicot e le violenze risalgono al periodo dal 2011 al 2020. Dominique Pelicot, l'ex marito, drogava la moglie e permetteva a decine di uomini conosciuti online di abusare di lei mentre era incosciente. Nel 2024 il processo si è concluso con la condanna di tutti i 51 imputati, compreso l'ex marito, che ha ricevuto una pena di 20 anni di carcere.