Al centro della vicenda ci sono alcune fotografie intime di Gisèle Pelicot, inviate dalla casa editrice a diversi organi di informazione nell'ambito della promozione di "Emprises", scritto da Sabine Prokhoris. Secondo quanto riportato dai media francesi, si tratta di immagini scattate dall'ex marito Dominique Pelicot durante gli anni degli abusi e successivamente entrate nel materiale probatorio del processo. La loro diffusione ha provocato la dura reazione della donna, che ha denunciato una nuova forma di violenza nei suoi confronti. "Sono profondamente sconvolta dal fatto che immagini della sfera più intima della mia vita vengano esibite e strumentalizzate a scopo commerciale", ha dichiarato a Bfmtv. Poi ha aggiunto: "Mi rifiuto che la mia intimità diventi uno strumento pubblicitario". A intervenire sulla questione è stato anche Christophe Bigot, legale di Pelicot, che ha confermato di aver visionato le fotografie. Le immagini mostrerebbero la donna da sola, senza la presenza degli uomini condannati per gli stupri e le aggressioni sessuali commessi mentre lei era priva di sensi a causa delle sostanze somministrate dal marito.