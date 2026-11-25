Francesca Carollo ha conosciuto Moira Cucchi a una cena. Da giornalista impegnata nella lotta alla violenza di genere, ha capito che quel terribile vissuto meritava di essere condiviso e trasformato in un'occasione di riflessione. La vita di Moira è infatti una testimonianza dolorosa ma allo stesso tempo preziosa per comprendere a fondo i meccanismi della violenza psicologica e le dinamiche di controllo che possono nascondersi all'interno di una relazione. Un racconto che diventa una vera e propria mappa per orientarsi nella manipolazione affettiva e imparare a riconoscere i primi segnali d'abuso. Non solo: rappresenta anche un invito a far sentire la propria voce e a non rinunciare mai alla propria libertà.



Una nuova vita - Moira ha deciso di dare un nuovo significato a quanto vissuto, mettendo la propria esperienza al servizio di chi si trova ancora a fare i conti con la violenza. La sua rinascita non è stata soltanto una conquista personale, ma l'inizio di una missione più grande: offrire ascolto, sostegno e speranza alle donne che ancora cercano la forza e il coraggio per liberarsi da situazioni di abuso e sopraffazione.