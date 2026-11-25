Dieci anni di violenza, poi la rinascita: la storia di Moira Cucchi raccontata in un libro
"Non mi uccidi. Storia di una donna che ce l'ha fatta" ripercorre il suo drammatico vissuto segnato da minacce, manipolazioni e stalking. Ma è anche un messaggio di speranza e un invito a rompere il silenzio
© Francesca Carollo
Quella di Moira Cucchi è una storia di violenza, paura e sopravvivenza. Per dieci lunghi anni ha vissuto sotto il peso di un uomo che esercitava su di lei un controllo costante, fatto di minacce, manipolazioni, abusi, stalking e violenza economica. Tutto ha radici in un episodio terribile, consumatosi davanti agli occhi del figlio di soli sei anni: durante una lite, il padre tenta di gettare la madre dal balcone. Un'immagine devastante, impressa nella memoria di un bambino e nello sguardo di una donna che, in quel momento, teme di perdere la vita. Poi, finalmente, qualcosa cambia: Moira riesce a trovare la forza di sfidare il suo aguzzino. Una forza che arriva dall'amore per i suoi figli, dal desiderio di proteggerli e da una rete di persone e amici che hanno deciso di non voltarsi dall'altra parte. La sua storia è ora raccontata in un libro, Non mi uccidi. Storia di una donna che ce l'ha fatta (Sperling & Kupfer), scritto a quattro mani insieme alla giornalista Mediaset Francesca Carollo.
© Francesca Carollo
Perché la storia di Moira va raccontata
Francesca Carollo ha conosciuto Moira Cucchi a una cena. Da giornalista impegnata nella lotta alla violenza di genere, ha capito che quel terribile vissuto meritava di essere condiviso e trasformato in un'occasione di riflessione. La vita di Moira è infatti una testimonianza dolorosa ma allo stesso tempo preziosa per comprendere a fondo i meccanismi della violenza psicologica e le dinamiche di controllo che possono nascondersi all'interno di una relazione. Un racconto che diventa una vera e propria mappa per orientarsi nella manipolazione affettiva e imparare a riconoscere i primi segnali d'abuso. Non solo: rappresenta anche un invito a far sentire la propria voce e a non rinunciare mai alla propria libertà.
Una nuova vita - Moira ha deciso di dare un nuovo significato a quanto vissuto, mettendo la propria esperienza al servizio di chi si trova ancora a fare i conti con la violenza. La sua rinascita non è stata soltanto una conquista personale, ma l'inizio di una missione più grande: offrire ascolto, sostegno e speranza alle donne che ancora cercano la forza e il coraggio per liberarsi da situazioni di abuso e sopraffazione.