Cos'è la violenza di genere? In arrivo il primo dizionario storico del fenomeno in Italia

Era necessario un dizionario? - "Il testo valorizza la conoscenza storica della violenza di genere nel nostro paese per suggerire nuove direzioni di indagine. Inoltre restituisce a un pubblico ampio le chiavi di lettura e, quindi, di contrasto alla violenza che provengono da questi studi, scegliendo una formula larga, accessibile e partecipata - sottolineano Simona Feci e Laura Schettini - Nel linguaggio istituzionale e soprattutto della comunicazione si è molto insistito sulla dimensione emergenziale e individuale del fenomeno, di volta in volta interpretandolo come effetto del presente, come una manifestazione congiunturale del nostro tempo e della nostra modernità, oppure - al contrario - come l'estensione di una supposta atavica natura maschile, mossa da istinti di dominio, violenza e fame sessuale che, in determinate circostanze, fuoriuscirebbero anche nei soggetti e nelle popolazioni più 'civilizzate'. Anche per questo motivo, nonostante le iniziative e le campagne di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne si siano nel tempo decisamente intensificate, il fenomeno non ne sembra intaccato e, come testimoniano i dati e le indagini a cui pure si fa riferimento in quest'opera, si mantiene stabilmente allarmante, semmai esprimendosi in forme nuove, per esempio la 'violenza digitale'".