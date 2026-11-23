Attraverso una campagna di comunicazione crossmediale, diffusa su tutti i canali del Gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi, in radio, sulle piattaforme social, sui circuiti Digital Out of Home e sul sito dedicato www.mediasetperilfuturo.it, Mediaset invita a riflettere su atteggiamenti e comportamenti che, se minimizzati o tollerati, rischiano di nascondere forme di violenza e di contribuire alla loro normalizzazione.