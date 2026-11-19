“Essere bambini è un loro diritto, garantirlo è un nostro dovere” è il messaggio della campagna, che ricorda anche l'impegno concreto di Mediaset a sostegno dell'infanzia: negli anni, il Gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi ha raccolto oltre 60 milioni di euro per progetti sociali destinati ai bambini. Con questa iniziativa, Mediaset rinnova il proprio impegno nella tutela dei diritti dell'infanzia e nella sensibilizzazione del pubblico sull'importanza di garantire a ogni bambino le opportunità per crescere.