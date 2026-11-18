Nel mondo 3,4 miliardi di persone, circa quattro su dieci, non hanno accesso a servizi igienici sicuri. Un'emergenza che colpisce in modo particolare donne e ragazze, esposte a malattie e violenze. A lanciare l'allarme sono le Nazioni Unite in vista del World Toilet Day, che si celebra il 19 novembre e che nel 2026 è dedicata al rapporto tra servizi igienici e parità di genere. Secondo i dati dell'Onu, 354 milioni di persone sono ancora costrette a defecare all'aperto, con conseguenze sulla salute e sulla sicurezza. L'acqua non potabile e la scarsa igiene provocano inoltre ogni giorno la morte di circa mille bambini sotto i cinque anni. Con questo andamento, nel 2030 saranno ancora tre miliardi le persone senza servizi igienici adeguati.
Donne e ragazze più esposte
Le conseguenze non sono uguali per tutti. Per le donne e le ragazze, non poter contare su bagni sicuri significa affrontare maggiori rischi di malattie e aggressioni, oltre alla mancanza di privacy. Con l'effetto domino questa mancanza intacca poi il diritto alla salute, all'istruzione e al lavoro.
L'appello di Guterres
Nel suo messaggio per il World Toilet Day, il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha sottolineato che "per donne e ragazze, avere servizi igienici sicuri può fare la differenza tra pericolo e sicurezza, tra stigma e dignità, tra malattia e salute". "In tutto il mondo, la mancanza di servizi igienici o di strutture sufficientemente sicure per centinaia di milioni di donne e ragazze significa affrontare ogni sorta di rischio, dalla mancanza di privacy ad aggressioni", ha aggiunto Guterres.