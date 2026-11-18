Nel mondo 3,4 miliardi di persone, circa quattro su dieci, non hanno accesso a servizi igienici sicuri. Un'emergenza che colpisce in modo particolare donne e ragazze, esposte a malattie e violenze. A lanciare l'allarme sono le Nazioni Unite in vista del World Toilet Day, che si celebra il 19 novembre e che nel 2026 è dedicata al rapporto tra servizi igienici e parità di genere. Secondo i dati dell'Onu, 354 milioni di persone sono ancora costrette a defecare all'aperto, con conseguenze sulla salute e sulla sicurezza. L'acqua non potabile e la scarsa igiene provocano inoltre ogni giorno la morte di circa mille bambini sotto i cinque anni. Con questo andamento, nel 2030 saranno ancora tre miliardi le persone senza servizi igienici adeguati.