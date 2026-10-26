Commissione d'inchiesta Onu accusa Mosca di crimini contro l'umanità in Ucraina

Istituita nel 2022, in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, la commissione, in un nuovo rapporto presentato all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, osserva che "nel corso del tempo, la frequenza, l'intensità e l'estensione geografica delle ondate di attacchi" russi "sono aumentate, infliggendo danni considerevoli al settore energetico ucraino". "Lo scorso inverno, quando le temperature sono scese fino a -21 °C, milioni di persone in Ucraina hanno subito lunghe interruzioni nella fornitura di riscaldamento, elettricità, acqua e gas, trovandosi a dover affrontare condizioni di vita insopportabili", si legge in un comunicato. Quest'anno, "con l'avvicinarsi della stagione fredda, gli attacchi si sono nuovamente intensificati, il che suscita gravi preoccupazioni per le minacce alla vita e alla salute dei civili", ha dichiarato il presidente della commissione, Erik Mose.