Ucraina, colloqui di Oslo: proposte su cessate fuoco, sicurezza e incontro Trump-Putin-Zelensky | Gli emissari Usa volano in Russia

Interrogato sulla possibilità che le pressioni degli Usa inducano Kiev ad accettare concessioni e sull'andamento del conflitto, il presidente ha respinto l'idea che l'Ucraina stia andando incontro a una sconfitta militare. "Non stiamo perdendo la guerra, ma stiamo perdendo vite umane e tempo", ha dichiarato, richiamando le conseguenze del conflitto sulla popolazione e in particolare sui bambini. Il presidente finlandese ha inoltre sottolineato l'importanza che Trump e i negoziatori statunitensi rimangano direttamente impegnati nel processo diplomatico. Il prossimo passaggio sarà dunque il confronto di Witkoff con la leadership russa: l'attenzione, quindi, ora si concentra su San Pietroburgo dove l'inviato statunitense e i rappresentanti della leadership russa discuteranno i risultati raggiunti durante l'incontro odierno.