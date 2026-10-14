Ucraina, attacco russo su Kiev: tre morti e oltre 20 feriti | Pioggia di droni su Mosca, voli sospesi nella notte

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Non si ferma il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Nella notte tra martedì e mercoledì almeno tre persone sono morte e oltre 20 sono rimaste ferite in un massiccio attacco condotto dalle forze russe con missili balistici contro Kiev. Lo riferiscono il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, e dell'amministrazione militare cittadina. I raid russi hanno colpito diverse infrastrutture energetiche innescando una serie di blackout. "Le infrastrutture di Kiev e della regione circostante sono state colpite da un massiccio attacco missilistico balistico. Si registrano interruzioni di corrente nella capitale", ha scritto il primo cittadino ucraino su Telegram.
Morti e feriti
Nel distretto di Desnyanskyi, un missile ha colpito un edificio residenziale di nove piani, provocando incendi negli appartamenti dal primo all'ottavo piano. Due persone sono morte e almeno 21 sono rimaste ferite, tra cui un bambino di otto anni. Sedici feriti sono stati ricoverati in ospedale e quattro versano in gravi condizioni. Un'altra vittima è stata segnalata nel distretto di Holosiivskyi, mentre nel quartiere di Darnytskyi una persona è rimasta ferita ed è stata ricoverata. "Il nemico ha colpito diverse infrastrutture energetiche nella capitale", ha dichiarato Klitschko, senza precisare l'entità dei danni.
Colpite infrastrutture energetiche
L'attacco ha inoltre provocato un incendio in un magazzino nel distretto di Desnyanskyi, mentre a Darnytskyi la caduta di detriti ha innescato un incendio nell'area di uno stadio. Le squadre di soccorso sono intervenute per evacuare i residenti degli edifici colpiti e spegnere le fiamme. L'aeronautica ucraina aveva diramato l'allarme per il lancio di missili balistici verso la capitale.
Quasi mille droni su Mosca
La replica di Kiev non si è fatta attendere. Il ministero della Difesa, citato dalla Tass, ha reso noto che le difese aeree russe hanno abbattuto 902 droni ucraini su 19 regioni, sulla Crimea occupata e sul Mar d'Azov. In precedenza il sindaco di Mosca, Serghei Sobyanin, aveva detto che i droni lanciati solo sulla regione della capitale erano stati 493. "La maggioranza è stata neutralizzata dalle difese aeree a grande distanza, e 180 sono stati distrutti mentre si avvicinavano alla città", aveva precisato Sobyanin. I voli all'aeroporto internazionale di Vnukovo sono stati sospesi per otto ore e i passeggeri già sugli aerei sono stati fatti sbarcare.