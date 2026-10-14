Ucraina, attacco russo su Kiev: tre morti e oltre 20 feriti | Pioggia di droni su Mosca, voli sospesi nella notte

La replica di Kiev non si è fatta attendere. Il ministero della Difesa, citato dalla Tass, ha reso noto che le difese aeree russe hanno abbattuto 902 droni ucraini su 19 regioni, sulla Crimea occupata e sul Mar d'Azov. In precedenza il sindaco di Mosca, Serghei Sobyanin, aveva detto che i droni lanciati solo sulla regione della capitale erano stati 493. "La maggioranza è stata neutralizzata dalle difese aeree a grande distanza, e 180 sono stati distrutti mentre si avvicinavano alla città", aveva precisato Sobyanin. I voli all'aeroporto internazionale di Vnukovo sono stati sospesi per otto ore e i passeggeri già sugli aerei sono stati fatti sbarcare.