Zelensky accusa gli Usa: "Ritarda consegna missili già pagati da Europa"

Nel colloquio con i senatori americani Zelensky ha inoltre dichiarato che alcuni Paesi europei sarebbero pronti a fornire, attingendo dai propri arsenali, missili intercettori Patriot - gli unici in grado di abbattere i vettori russi più sofisticati, di cui Kiev è drammaticamente a corto - ma restano in attesa dell'"autorizzazione americana". "I missili sono pronti. Potrebbero già trovarsi in Ucraina. Purtroppo, però, l'autorizzazione non è ancora arrivata", ha dichiarato il leader di Kiev secondo quanto riferito da The Hill che cita la presidenza ucraina. "Tutto ciò lascia pensare che sia stata presa una decisione politica per rallentare il sostegno che ci viene fornito", ha aggiunto.