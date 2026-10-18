Guerra Russia-Ucraina, Trump: "Congelamento delle nuove sanzioni a Mosca è un'ottima decisione"
"Sarà una scelta positiva per il Paese e credo per il mondo intero" ha detto il presidente spiegando la scelta dello stop alle sanzioni a Mosca
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Mentre sul campo la guerra tra Russia e Ucraina prosegue, con diversi raid incrociati anche nella notte, in America, in un breve incontro coi media a Mar-a-Lago, Donald Trump ha definito così il congelamento dell'applicazione delle nuovi sanzioni alla Russia previste dal Graham Act: "Molti di voi non sanno ancora quale sia la mia decisione, ma lo scopriremo, e lo scoprirete anche voi. È un'ottima decisione: sarà una scelta positiva per il Paese e, credo, anche per il mondo, dato che ci troviamo davvero su un palcoscenico globale".
Marco Rubio: "Decisione per un esame dell'impatto sull'economia globale"
La decisione di Donald Trump di esentare la Russia dalle nuove sanzioni previste dal Graham Act consiste in una pausa di 60 giorni, finalizzata ad "analizzare" le ripercussioni che le stesse misure possono generare sull'economia globale. È quanto ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, parlando alla Joint Base Andrews prima di partire per l'Uzbekistan e l'India. "Il presidente intende sfruttare questo periodo di 60 giorni per analizzare, in un certo senso, l'impatto sia delle sanzioni sia dei dazi sull'economia mondiale, e persino su quella americana", ha spiegato Rubio.