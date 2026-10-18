Guerra Russia-Ucraina, Trump: "Congelamento delle nuove sanzioni a Mosca è un'ottima decisione"

La decisione di Donald Trump di esentare la Russia dalle nuove sanzioni previste dal Graham Act consiste in una pausa di 60 giorni, finalizzata ad "analizzare" le ripercussioni che le stesse misure possono generare sull'economia globale. È quanto ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, parlando alla Joint Base Andrews prima di partire per l'Uzbekistan e l'India. "Il presidente intende sfruttare questo periodo di 60 giorni per analizzare, in un certo senso, l'impatto sia delle sanzioni sia dei dazi sull'economia mondiale, e persino su quella americana", ha spiegato Rubio.