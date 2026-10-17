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Ucraina, Crosetto alla Bbc: "Grave errore limitare a Kiev l'accesso ai satelliti"

Il ministro della Difesa critica la scelta dell'amministrazione Trump: "Non ha assolutamente senso"

17 Ott 2026 - 06:23
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© Ansa

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Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha affermato che è un "errore completo, un grave errore" da parte degli Stati Uniti limitare l'accesso ai sistemi satellitari e alle informazioni di intelligence utilizzati dall'Ucraina per difendersi dagli attacchi russi. In un'intervista all'emittente britannica Bbc, il ministro ha avvertito che una simile mossa da parte dell'amministrazione Trump "non ha assolutamente senso" e rischia di prolungare l'invasione su vasta scala da parte della Russia anziché contribuire a portare la pace.

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