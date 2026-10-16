La nuova portavoce della Casa Bianca già accompagnata all'uscita, Trump: "Ho detto a Katie Zacharia di riconsiderare il suo incarico"
Appena scelta e già "silurata". Tutta colpa delle polemiche degli ultimi giorni sulla sua qualifica di avvocato
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Donald Trump ha riferito di aver detto a Katie Zacharia di "riconsiderare" la sua posizione di portavoce della Casa Bianca dopo le polemiche di questi giorni. Non è chiaro se il tycoon le abbia esplicitamente chiesto di dimettersi dopo 5 giorni, ma, come riporta Fox News, citando alcune fonti, Katie Zacharia sta lasciando l'incarico. Anche il New York Times parla esplicitamente di "licenziamento". Zacharia è finita nella bufera non solo per le gaffe d'esordio, ma in particolare per la sua contestata qualifica di avvocato.
La nuova portavoce subito nella bufera
Trump ha affermato di aver detto a Zacharia: "Se fossi in te ci penserei due volte. Hai bisogno di questo? Secondo me no". Lo ha riferito lo stesso presidente Usa parlando con i giornalisti. "Onestamente, se fossi in te, ci ripenserei", le parole di Trump, che ha poi aggiunto che sull'argomento sarebbe tornato al suo rientro alla Casa Bianca dopo gli impegni elettorali, lasciando a Zacharia la decisione finale.
"Quando torno, ne parleremo. Perché non penso che Katie debba soffrire come sta facendo per colpa della stampa. Quindi parlerò con lei appena torno". Trump ha fatto capire di avere già iniziato a pensare ai successori: "Ci sono un sacco di persone che vogliono questo lavoro".
La neo portavoce è finita subito al centro delle polemiche dopo essere apparsa impacciata nel suo primo briefing con i giornalisti e per avere mentito riguardo alla propria qualifica di avvocato.