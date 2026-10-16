Trump ha affermato di aver detto a Zacharia: "Se fossi in te ci penserei due volte. Hai bisogno di questo? Secondo me no". Lo ha riferito lo stesso presidente Usa parlando con i giornalisti. "Onestamente, se fossi in te, ci ripenserei", le parole di Trump, che ha poi aggiunto che sull'argomento sarebbe tornato al suo rientro alla Casa Bianca dopo gli impegni elettorali, lasciando a Zacharia la decisione finale.