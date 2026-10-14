Donald Trump, l'universo femminile che lo circonda: c'è chi viene e c'è chi va

C'è un universo femminile che circonda Donald Trump e che cambia costantemente.C'è chi viene e c'è chi va: è arrivata la nuova portavoce Katie Zacharia, che sostituisce una fedelissima del presidente Karoline Leavitt, e, poco dopo, ha lasciato l'ambasciatrice americana ad Atene Kimberly Guilfoyle, dopo che l'amministrazione le aveva chiesto di dimettersi. Tra marzo e aprile, Trump aveva silurato la segretaria alla sicurezza nazionale Kristi Noem, la procuratrice generale Pam Bondi e la segretaria del Lavoro Lori Chavez-DeRemer. Ecco chi sono.