La Casa Bianca "ha chiesto all'ambasciatrice Guilfoyle di dimettersi. È stata una risorsa preziosa per la squadra e le auguriamo il meglio". Lo ha annunciato così la nuova portavoce della Casa Bianca Katie Zacharia, in un briefing con la stampa. Cos'è che ha portato l'amministrazione Trump a fare una richiesta simile? Le ricostruzioni parlano di irregolarità nel comportamento e di corruzione. Guilfoyle è sospettata di aver accettato regali costosi durante il mandato e di aver chiesto denaro in cambio di accesso a esponenti dell'amministrazione prima della conferma al Senato.