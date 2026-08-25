Melania e Donald Trump: in crisi per la collaboratrice"Natalie Harp?

Nuove indiscrezioni sulla vita privata della coppia presidenziale americana, che sembra ai ferri corti. A far parlare è il rapporto tra Donald Trump e Natalie Harp, 35 anni, una delle collaboratrici più vicine al tycoon, presenza abituale nei suoi spostamenti e nei suoi impegni pubblici. Durante il Freedom 250 Grand Prix di Washington, secondo la ricostruzione di una lettrice labiale, Melania avrebbe rivolto al marito alcune parole riferite proprio alla sua assistente. Tra queste la frase: "Ne ho abbastanza di lei". Harp segue Trump da vicino e la sua presenza accanto al presidente è diventata sempre più evidente. Una vicinanza professionale che ha attirato l'attenzione dei media e alimentato indiscrezioni sulla natura del loro rapporto.