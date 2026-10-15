Usa, è bufera sulla qualifica di avvocato della portavoce della Casa Bianca Katie Zacharia

Non risulta, scrivono i media inglesi, da nessuna documentazione pubblica che sia mai stata abilitata all'esercizio della professione forense negli stati americani in cui ha risieduto, e la sua risposta alle domande dei giornalisti martedì non ha fatto altro che alimentare i sospetti. Il direttore delle comunicazioni della Casa Bianca, Steven Cheung, è stato vago e ha affermato che Zacharia è "unicamente qualificata e brillante per contribuire a informare il popolo americano". Rispondendo alle domande sulle sue qualifiche, Zacharia ha dichiarato questa settimana in un comunicato: "Ho esercitato la professione di avvocato specializzato in diritto commerciale internazionale, con tutte le qualifiche necessarie".