Usa, la proposta di Witkoffe Kushner all'Europa: "Comprate più gas dalla Russia"

Gli Usa offrono un ulteriore assist alla Russia: vendere più gas all'Europa ribaltando anni di politica energetica americana. L'amministrazione Trump ha presentato l'idea come parte dell'accordo di pace con l'Ucraina, ma l'Europa è cauta e i critici ritengono che Mosca ne uscirebbe rafforzata. Secondo la tesi di Washington, riferita dal New York Times, l'Europa dovrebbe ricomprare più quantità di gas russo dando a Mosca vantaggi economici e rinnovata influenza nella regione. Gli inviati di pace di Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff, hanno sollevato l'idea con funzionari europei e ucraini, incluso il presidente Zelensky.