Papa Leone XIV ha avuto un colloquio telefonico con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nel corso della conversazione, il Pontefice ha richiamato "la grave situazione nella città di Oleshky, nella regione di Kherson", facendo riferimento alla richiesta di una tregua umanitaria già presentata al presidente russo Vladimir Putin. "Il Santo Padre ha auspicato che la collaborazione di entrambe le parti possa consentire l'arrivo di aiuti alimentari e sanitari" e "l'evacuazione volontaria e sicura della popolazione civile", spiega in una nota la Sala Stampa della Santa Sede.