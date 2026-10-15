Intesa Trump-Putin, la Casa Bianca replica a Meloni: "Quello sul diesel un grande accordo"

"Prima di tutto non sono affari suoi. Secondo, tornare alla frase uno", ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, commentando con l'Ansa le parole critiche della presidente del Consiglio verso l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente Usa, Donald Trump, dopo il colloquio telefonico con il suo omologo russo, Vladimir Putin. Gratitudine, invece, dal presidente ucraino: "Ringrazio Giorgia Meloni per il sostegno e per la sua posizione chiara, inequivocabile e basata su principi. Grazie per aver compreso chi è l'aggressore e cosa significhi costruire una pace dignitosa e duratura. Ciò è possibile soltanto attraverso la forza e gli sforzi congiunti per la nostra sicurezza", ha affermato in un post su X Volodymyr Zelensky.