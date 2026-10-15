Intesa Trump-Putin, la Casa Bianca replica a Meloni: "Quello sul diesel un grande accordo"
"Abbassare i prezzi per i grandi agricoltori, camionisti e famiglie americane rimane una priorità assoluta" ha affermato il portavoce Taylor Rogers
© Afp
"Il presidente Trump ha negoziato con successo un altro grande accordo per fornire al mercato globale enormi quantità di diesel e abbassare i prezzi". Così un portavoce della Casa Bianca commenta a Repubblica le critiche della premier Giorgia Meloni all'intesa raggiunta dal presidente statunitense con il presidente russo, Vladimir Putin. "Abbassare i prezzi per i grandi agricoltori, camionisti e famiglie americane - ha affermato a Repubblica il portavoce Taylor Rogers - rimane una priorità assoluta, mentre il presidente esorta contemporaneamente entrambe le parti del conflitto Russia-Ucraina a fermare gli attacchi contro le raffinerie, che stanno aumentando i costi e danneggiando i consumatori americani".
La replica dei giorni scorsi di Mosca: "Non sono affari di Meloni"
"Prima di tutto non sono affari suoi. Secondo, tornare alla frase uno", ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, commentando con l'Ansa le parole critiche della presidente del Consiglio verso l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente Usa, Donald Trump, dopo il colloquio telefonico con il suo omologo russo, Vladimir Putin. Gratitudine, invece, dal presidente ucraino: "Ringrazio Giorgia Meloni per il sostegno e per la sua posizione chiara, inequivocabile e basata su principi. Grazie per aver compreso chi è l'aggressore e cosa significhi costruire una pace dignitosa e duratura. Ciò è possibile soltanto attraverso la forza e gli sforzi congiunti per la nostra sicurezza", ha affermato in un post su X Volodymyr Zelensky.