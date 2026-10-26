Ucraina, droni sulla città russa di Voronezh: esplosioni e incendi, due morti

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Un drone avrebbe colpito un centro direzionale nella città russa di Voronezh nelle prime ore del 26 ottobre, mentre si registravano esplosioni e incendi in tutta la città, nel contesto di un attacco di droni ancora in corso. Ci sarebbero due morti e 17 feriti. Un filmato pubblicato dall'agenzia di stampa indipendente Astra sembra mostrare un drone che esplode presso il centro direzionale Chizhov Gallery, un edificio di 25 piani nel centro di Voronezh. Anche il canale di monitoraggio ucraino Exilenova+ ha pubblicato immagini del presunto attacco. Sull'altro fronte, le forze armate russe hanno colpito nel Mar Nero una nave mercantile che, secondo Mosca, trasportava forniture militari destinate all'esercito ucraino verso il porto di Odessa. Lo ha affermato il ministero della Difesa russo, rivendicando una serie di attacchi contro infrastrutture portuali, energetiche e depositi di droni in diverse regioni dell'Ucraina.
Mosca: "Attacco ucraino sulla città di Voronezh, 2 morti e 17 feriti"
Il governatore dell'oblast di Voronezh, Aleksandr Gusev, ha confermato che la difesa aerea russa ha reagito a un attacco di droni su Voronezh e le aree circostanti la mattina del 26 ottobre. Secondo Astra, una minaccia di droni è stata annunciata intorno alle 3 del mattino ora locale, seguita da un allarme missilistico circa due ore dopo. Le segnalazioni parlavano di numerose esplosioni in tutta la città e di una densa colonna di fumo che si levava da diverse zone. Astra ha inoltre confermato incendi in zone residenziali, avendo ricevuto fotografie e video da testimoni oculari che identificavano i luoghi vicino ai condomini in cui si sono verificate esplosioni.
Russia: colpita nave con forniture militari dirette a Odessa
Le forze armate russe hanno colpito nel Mar Nero una nave mercantile che, secondo Mosca, trasportava forniture militari destinate all'esercito ucraino verso il porto di Odessa. Lo ha affermato il ministero della Difesa russo, rivendicando una serie di attacchi contro infrastrutture portuali, energetiche e depositi di droni in diverse regioni dell'Ucraina. "E' stata colpita in mare una nave da carico che trasportava forniture militari destinate alle forze armate ucraine verso il porto di Odessa", si legge nel comunicato del ministero. Le autorità russe non hanno fornito ulteriori dettagli sull'imbarcazione né sull'entità dei danni.
Nella città di Kharkiv è stata colpita la sottostazione elettrica PS-330 Zalyutino, che secondo Mosca alimenta imprese del complesso militare-industriale ucraino. Il ministero ha rivendicato anche attacchi contro le infrastrutture di carico e scarico di tre terminal portuali e contro i magazzini del porto di Chornomorsk, nella regione di Odessa. Un ulteriore bombardamento ha preso di mira la sottostazione elettrica PS-330 di Kamianets-Podilskyi, nella regione di Khmelnytskyi, che secondo la Difesa russa sostiene il funzionamento delle infrastrutture logistiche ucraine.