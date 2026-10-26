Ucraina, droni sulla città russa di Voronezh: esplosioni e incendi, due morti

Il governatore dell'oblast di Voronezh, Aleksandr Gusev, ha confermato che la difesa aerea russa ha reagito a un attacco di droni su Voronezh e le aree circostanti la mattina del 26 ottobre. Secondo Astra, una minaccia di droni è stata annunciata intorno alle 3 del mattino ora locale, seguita da un allarme missilistico circa due ore dopo. Le segnalazioni parlavano di numerose esplosioni in tutta la città e di una densa colonna di fumo che si levava da diverse zone. Astra ha inoltre confermato incendi in zone residenziali, avendo ricevuto fotografie e video da testimoni oculari che identificavano i luoghi vicino ai condomini in cui si sono verificate esplosioni.