Ucraina, Zelensky apre al trilaterale con Russia e Usa | Nella notte colpita una centrale termoelettrica

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato di aver ricevuto dagli Stati Uniti indicazioni sulla disponibilità della Russia a partecipare a colloqui trilaterali a novembre. "Jared Kushner mi ha detto che gli americani hanno parlato con la Russia e che i russi sostengono un incontro in formato trilaterale con Stati Uniti e Ucraina, a livello di squadre negoziali", ha dichiarato Zelensky durante un incontro con il premier finlandese Petteri Orpo. "Domani riceverò informazioni più dettagliate da Steve Witkoff", ha aggiunto, riferendosi all'inviato americano che ha incontrato Vladimir Putin. Sul tema delle garanzie di sicurezza, Zelensky ha ribadito la fiducia negli Stati Uniti: "Non stiamo parlando del Memorandum di Budapest, di un semplice pezzo di carta, ma di garanzie americane dettagliate, sostenute da un voto del Congresso".