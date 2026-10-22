Giuseppe Conte: "Dovremmo ricostruire noi l'Ucraina"

Dalla politica estera il discorso si è poi spostato sulla sicurezza, terreno su cui il giudizio sull'esecutivo è stato netto. "I numeri parlano: otto decreti sicurezza, quattro anni di governo e la popolazione si sente sempre più insicura perché la criminalità mette a rischio l'incolumità personale. Lo stiamo dicendo da tempo", ha attaccato. Per il leader pentastellato il problema sta nel metodo: "Allora che cosa non sta funzionando? Hanno inasprito le pene, ma non è quello il modo. Non è quella la direzione, altrimenti la situazione si sarebbe risolta con il primo decreto sicurezza". Provvedimenti che, a suo giudizio, sono stati "fatti simbolicamente per dare un segnale di propaganda alla pubblica opinione".