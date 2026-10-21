Putin rilascia il cittadino americano Stephen Hubbard, come richiesto da Trump

Il presidente russo Vladimir Putin ha comunicato all'inviato americano Steve Witkoff che è stato rilasciato il cittadino statunitense Stephen Hubbard, che era detenuto in Russia. Hubbard si trova all'aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo per essere rimpatriato, ha aggiunto il Cremlino. Nella giornata del 20 ottobre il suo rilascio era stato chiesto dal presidente Usa Donald Trump. Stephen Hubbard era stato condannato nell'ottobre 2024 a sei anni e dieci mesi di reclusione con l'accusa di aver combattuto come mercenario nelle Forze armate ucraine.