Ucraina, Witkoff atteso da Putin con una nuova proposta di pace | Attacco russo a Kharkiv: due morti e 11 feriti

La missione di Witkoff in Russia arriva dopo una giornata di negoziati a Oslo con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, i leader di Norvegia e Finlandia e i rappresentanti di Francia, Regno Unito, Germania, Polonia, Unione europea e Nato. Al centro del summit, la scelta di una posizione comune su un possibile accordo per la fine del conflitto. Secondo il funzionario statunitense citato da Axios, Kiev ha avanzato "nuove idee e proposte".