Ucraina, Witkoff atteso da Putin con una nuova proposta di pace | Attacco russo a Kharkiv: due morti e 11 feriti
Secondo Axios, l'inviato della Casa Bianca incontrerà il presidente russo a San Pietroburgo dopo i colloqui di Oslo
© Afp
Gli Stati Uniti preparano un nuovo tentativo diplomatico per mettere fine alla guerra in Ucraina. Steve Witkoff, inviato della Casa Bianca, incontrerà nella giornata del 21 ottobre, Vladimir Putin a San Pietroburgo per offrirgli una proposta aggiornata di accordo. A riferirlo è Axios, che cita un funzionario americano. Al colloquio parteciperà da remoto anche Jared Kushner, genero e consigliere del presidente Donald Trump.
I colloqui di Oslo e la proposta per Putin
La missione di Witkoff in Russia arriva dopo una giornata di negoziati a Oslo con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, i leader di Norvegia e Finlandia e i rappresentanti di Francia, Regno Unito, Germania, Polonia, Unione europea e Nato. Al centro del summit, la scelta di una posizione comune su un possibile accordo per la fine del conflitto. Secondo il funzionario statunitense citato da Axios, Kiev ha avanzato "nuove idee e proposte".
Zelensky propone un incontro trilaterale con Putin e Trump
Il presidente ucraino ha indicato come prossimo passaggio un vertice a tre tra lui, Putin e Trump, una formula finora respinta dalla Russia. Anche la Casa Bianca guarda a questa possibilità.
Droni russi su Kharkiv: due morti e 11 feriti, tra cui due bambini
Mentre proseguono i tentativi di mediazione, al fronte continuano gli attacchi. Due persone sono morte e altre 11 sono rimaste ferite, tra cui due bambini, in un bombardamento russo con droni contro il villaggio di Korotych, nella regione nordorientale di Kharkiv. Le vittime sono una donna di 81 anni e un uomo di 83.
Marco Rubio: "Positivi colloqui di Oslo"
Il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, ha definito "positivi" i colloqui a Oslo tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l'inviato speciale Steve Witkoff. Lo riporta l'Afp. "È stato un incontro positivo, nulla di inaspettato o sorprendente; ora, forte di queste idee, potrà recarsi a San Pietroburgo per condividerle con la parte russa. Vediamo se riusciremo a compiere qualche progresso", ha affermato Rubio durante la sua visita a Mumbai.