Oleshky, la città ucraina per cui papa Leone ha chiesto la tregua a Putin: 2.000 civili in trappola senza cibo né aiuti

La località, distante solo otto chilometri da Kherson, si trova in un punto della cosiddetta "strada della morte": una via pericolosissima, disseminata di mine, su cui tanti hanno perso la vita o sono stati gravemente feriti. Per chi rimane, l'incubo è continuo. C'è chi racconta di essere sopravvissuto all'ultima estate mangiando solo una tazza di riso o di grano saraceno al giorno e qualche verdura, in condivisione con i propri familiari. Mentre la fame sembra attanagliare anche i soldati russi che occupano la zona: diversi abitanti della cittadina hanno raccontato di esser stati minacciati con le armi puntate da militari di Mosca in cerca di un pasto. Come denunciato da Amnesty International, russi e ucraini si rinfacciano la responsabilità di questa situazione critica. Kiev sostiene di aver tentato di far arrivare beni di prima necessità a Oleshky tramite droni, ma denuncia che le forze nemiche li abbattono e ne confiscano il carico, esercitando anche pressioni e violenze sulle persone che riescono a racimolare qualcosa. Il Difensore civico per i diritti umani ucraino ha inoltre riferito che Mosca ha ignorato proposte ucraine di concordare un'evacuazione sicura della popolazione civile. Da parte loro, le autorità russe attribuiscono invece la crisi umanitaria in corso alle operazioni militari ucraine, sostenendo che la località sarebbe sottoposta a un blocco attuato dagli ucraini.