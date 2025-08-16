Alaska, lettera di Melania Trump a Putin sui bambini in Ucraina

La first lady Usa, Melania Trump, ha sollevato "la spinosa questione dei bambini in Ucraina e in Russia". Lo ha fatto attraverso una lettera per Vladimir Putin, che nell'incontro ad Anchorage il marito presidente ha consegnato personalmente allo zar. Lo rivela l'agenzia Reuters sul proprio sito, citando "due funzionari della Casa Bianca". I funzionari tuttavia non hanno rivelato il contenuto della lettera. Il sito ucraino Ukrinform dà rilievo all'indiscrezione e parla apertamente di "bambini ucraini rapiti dai russi" come contenuto della lettera, e ricorda come dall'inizio dell'invasione su larga scala, il 24 febbraio 2022, si stima che 19.500 bambini ucraini siano stati deportati in Russia, anche se il numero potrebbe essere "significativamente più alto".