nel secondo giorno di vertice in Turchia

Cop31, le rinnovabili superano il carbone per la prima volta nella storia | E si rivede Greta Thunberg

La transizione energetica al centro della seconda giornata di Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ad Antalya, in Turchia. Al vertice torna dopo 5 anni l'attivista svedese, che non risparmia attacchi

10 Nov 2026 - 19:23
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© Afp

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Nel secondo giorno della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop31) di Antalya, in Turchia, buone notizie sul fronte della transizione energetica e un grande ritorno non senza strascichi: dopo 5 anni presente al vertice l'attivista svedese Greta Thunberg, che non ha risparmiato strali contro il vertice e la Turchia accusata di violare i diritti umani. Ma partiamo dalla buona notizia: per la prima volta nella storia l'uso di energie rinnovabili ha superato il carbone. I dati diffusi dall'ultimo report di Italy for Italy for Climate, come riferito dal sito Greenme.

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