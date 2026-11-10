Cop31, le rinnovabili superano il carbone per la prima volta nella storia | E si rivede Greta Thunberg

Nel secondo giorno della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop31) di Antalya, in Turchia, buone notizie sul fronte della transizione energetica e un grande ritorno non senza strascichi: dopo 5 anni presente al vertice l'attivista svedese Greta Thunberg, che non ha risparmiato strali contro il vertice e la Turchia accusata di violare i diritti umani. Ma partiamo dalla buona notizia: per la prima volta nella storia l'uso di energie rinnovabili ha superato il carbone. I dati diffusi dall'ultimo report di Italy for Italy for Climate, come riferito dal sito Greenme.