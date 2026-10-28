La CO2 intrappola il Pianeta
Nel 2025 la concentrazione media globale di anidride carbonica nell'atmosfera ha toccato la quota senza precedenti di 426,8 parti per milione (ppm)di Redazione E-Planet
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"Un altro anno, un altro record negativo". Con queste parole l'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) ha fotografato la drammatica realtà climatica nel suo ultimo bollettino annuale. Nel 2025 la concentrazione media globale di anidride carbonica (CO2) nell'atmosfera ha toccato la quota senza precedenti di 426,8 parti per milione (ppm), un dato che schizza al 153% rispetto ai livelli di riferimento dell'era preindustriale. L'allarme degli scienziati dell'Onu descrive un pianeta intrappolato in una morsa di calore che non accenna ad allentarsi, trainato dall'incessante utilizzo di combustibili fossili.
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Il ritmo dell'accumulo è impressionante: basti pensare che il tasso di crescita della CO2 è letteralmente triplicato dagli anni Sessanta a oggi. Nell'ultimo anno monitorato (tra il 2024 e il 2025), i sensori globali hanno registrato un incremento di ben 2,8 ppm, un valore nettamente superiore alla già preoccupante media dell'ultimo decennio. Non si tratta solo di freddi numeri da laboratorio: ogni singola frazione di parte per milione in più si traduce in miliardi di tonnellate di calore intrappolato sopra le nostre teste, che alimentano eventi meteo estremi ed esasperano la crisi dei sistemi economici e sociali in tutto il mondo.
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A peggiorare il quadro contribuiscono i record storici toccati anche dagli altri due grandi nemici invisibili: il metano (CH4) e il protossido di azoto (N2O). Questa miscela infiammabile per il clima agisce come una barriera permanente. Gli esperti avvertono che gli impatti di queste concentrazioni non sono reversibili nel breve termine. A causa della lunghissima permanenza della CO2 in atmosfera, l'innalzamento dei mari, l'acidificazione degli oceani e lo scioglimento dei ghiacci sono fenomeni destinati a protrarsi inevitabilmente per i secoli a venire, ipotecando il futuro delle prossime generazioni.