La CO2 intrappola il Pianeta

Il ritmo dell'accumulo è impressionante: basti pensare che il tasso di crescita della CO2 è letteralmente triplicato dagli anni Sessanta a oggi. Nell'ultimo anno monitorato (tra il 2024 e il 2025), i sensori globali hanno registrato un incremento di ben 2,8 ppm, un valore nettamente superiore alla già preoccupante media dell'ultimo decennio. Non si tratta solo di freddi numeri da laboratorio: ogni singola frazione di parte per milione in più si traduce in miliardi di tonnellate di calore intrappolato sopra le nostre teste, che alimentano eventi meteo estremi ed esasperano la crisi dei sistemi economici e sociali in tutto il mondo.