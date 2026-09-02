Mediafriends presenta a Venezia "Nonostante tutto": la voce dei ragazzi dell'Istituto dei Tumori

L’adolescenza è il tempo in cui si scopre chi siamo davvero, procedendo per prove, errori, cambi di direzione e nuove possibilità. È un’età in cui si è molte cose insieme, senza esserlo ancora del tutto. È proprio in questo delicato momento della vita che una diagnosi oncologica può arrivare come una forza capace di sconvolgere e ridefinire ogni cosa: il rapporto con il proprio corpo, con gli altri, con il futuro e, prima ancora, con la propria identità. Scritto da Cristiano Nardò e Tobia Passigato e diretto da Cristiano Nardò, “Nonostante tutto” nasce per raccontare questa esperienza attraverso lo sguardo dei giovani pazienti dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, dando spazio non alla malattia, ma alle persone che la attraversano.

“Nonostante tutto” mostra il percorso con cui i ragazzi del Progetto Giovani, attraverso la scrittura e la recitazione, hanno provato a raccontare la propria condizione, prima di tutto a sé stessi. Al centro del progetto c’è la sitcom “Ho Preso un Granchio”, ideata e scritta dagli stessi ragazzi nell’ambito di un innovativo modello di cura psicosociale. Scrivere, inventare personaggi, costruire situazioni e andare in scena sono diventati così molto più di un’attività creativa: strumenti attraverso cui riappropriarsi delle parole e dell’immaginazione, al di là della diagnosi.

È questo, in fondo, il cuore di “Nonostante tutto”: restituire ai ragazzi la parola e il diritto di raccontarsi al di là della malattia.