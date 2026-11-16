Tv, Agcom: Mediaset prima negli ascolti in prima serata e nelle 24 ore

Nel primo semestre 2026 il Gruppo raggiunge il 39,2% di share in prime time, con un aumento degli spettatori del 10,5% rispetto al 2025. Mediaset è il primo editore televisivo in Italia per ascolti sia in prima serata sia nell’intera giornata. È quanto emerge dall’Osservatorio sulle comunicazioni dell’Agcom relativo al primo semestre 2026. Nel prime time il Gruppo registra circa 7,7 milioni di spettatori medi e il 39,2% di share, mentre nelle 24 ore raggiunge 3,2 milioni di spettatori e il 38% di share.