Mfe, Pier Silvio Berlusconi: "Nei primi nove mesi del 2026, l'Ebit del Gruppo torna positivo a 110 milioni di euro"

Tutti i dati dell'incontro con la stampa
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Il Chairman e Group CEO: "Per il segmento Entertainment, Ebit a 122,2 milioni di euro. Costi in riduzione di 259,6 milioni di euro"
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Oggi, mercoledì 11 novembre, presso la sede Mediaset di Cologno Monzese, si è svolto un incontro con la stampa italiana.
Nel corso della conferenza stampa, Pier Silvio Berlusconi, Chairman e Group CEO di MFEMEDIAFOREUROPE, ha dichiarato che, sulla base dei dati preliminari, prevede di chiudere i primi nove mesi 2026 con un risultato operativo adjusted (EBIT) di Gruppo che torna positivo a 110,1 milioni di euro, in miglioramento di 133,8 milioni rispetto al dato pro forma del corrispondente periodo 2025.
L'EBIT adjusted del segmento Entertainment nei primi nove mesi 2026 raggiunge 122,2 milioni di euro, circa 3,5 volte il risultato pro forma del corrispondente periodo 2025. I costi del segmento si riducono di 259,6 milioni di euro (-7,6%).
I risultati consolidati relativi ai primi nove mesi chiusi al 30 settembre 2026 saranno sottoposti all’approvazione del Consiglio di Amministrazione il 18 novembre.
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L'Entertainment di MFE raggiunge un EBIT adjusted di 122 milioni di euro, in crescita di 87 milioni (+250%) rispetto ai primi nove mesi 2025. Un andamento positivo rispetto agli altri broadcaster del confronto: TF1 registra 102 milioni, in calo di 73 milioni (-42%), e M6 un EBITA di 93 milioni, in calo di 50 milioni (-35%).
Il settore attraversa una fase di forti ristrutturazioni. I piani selezionati dei grandi gruppi media e big tech, nel periodo 2023-5 novembre 2026, prevedono circa 60.000 tagli annunciati. In questo scenario, Mediaset è in controtendenza sull'occupazione in Italia: i dipendenti passano da 3.294 nel 2021 a 3.582 al 31 ottobre 2026, con un aumento di 288 persone (+8,7%). Alla stessa data, il Gruppo MFE conta complessivamente 11.750 dipendenti nei sei Paesi.