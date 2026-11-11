Mfe, Pier Silvio Berlusconi: "Nei primi nove mesi del 2026, l'Ebit del Gruppo torna positivo a 110 milioni di euro"

Il settore attraversa una fase di forti ristrutturazioni. I piani selezionati dei grandi gruppi media e big tech, nel periodo 2023-5 novembre 2026, prevedono circa 60.000 tagli annunciati. In questo scenario, Mediaset è in controtendenza sull'occupazione in Italia: i dipendenti passano da 3.294 nel 2021 a 3.582 al 31 ottobre 2026, con un aumento di 288 persone (+8,7%). Alla stessa data, il Gruppo MFE conta complessivamente 11.750 dipendenti nei sei Paesi.